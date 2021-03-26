iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max изменятся — новая расцветка, уменьшенные модули камеры и кое-что еще

Круто, если правда.

Слухи о новом айфоне будут будоражить наши умы вплоть до сентября. Сегодня мы уже показывали вам рендер iPhone 12s Pro. Но вот известный инсайдер Макс Вайнбах вместе с экспертами YouTube-канала EverythingApplePro уверены, что Apple выпустит все-таки линейку iPhone 13, а не 12s. И отличия от серии будут существенными. Особенно у Pro-шек.

Итак, вот, что ждут упомянутые выше сетевые аналитики.

Новая расцветка Matte Black (матовый черный). Корпус iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будет покрыт специальным жироотталкивающим материалом . Изменится дизайн задней камеры . Модуль станет меньше и будет также меньше выпирать. Дисплей с функцией Always On и частотой обновления 120 Гц. Улучшенный портретный режим .

Что до дизайна, то он в целом будет соответствовать духу и стилю модельного ряда iPhone 12. Господин Вайнбах также уверен, что стабилизация изображения будет программной, ее добавят в iOS 15. И это круто, так как фишка будет работать и на более старых айфонах (надеемся).



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