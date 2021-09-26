iPhone 13 Pro и Pro Max проверили на прочность — смартфоны довольно крепкие

Смотрим видео.

Премиальный Айфон 13 Про и флагманский Айфон 13 Про Макс протестировали на прочность. Сделал это известный ютубер, ведущий канал EverythingApplePro. Он раз за разом ронял устройства на твердую поверхность с различной высоты.

Трещины на экране Айфон 13 Про появились после нескольких падений с высоты 1,8 метра.



А вот Айфон 13 Про Макс разбился только после падения с высоты в 3 метра. Флагман крепче.

Выносливее новые Айфоны предыдущих? Нет. Тут та же самая Ceramic Shield и точно такой же корпус. Айфон 12 Про, Айфон 12 Про Макс, Айфон 13 Про, Айфон 13 Про Макс ронять можно. Но не нужно.

Подробнее о смартфонах ниже:

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