iPhone 13 Pro Max будет лучше снимать портреты и ночные фото

Благодаря диафрагме f/1.5.

iPhone 12 Pro Max – один из самых крутых камерофонов последнего времени. Его основная камера заслуживает только похвал.

Но его определенно превзойдет iPhone 13 Pro Max. На это намекает отчет аналитика Минг-Чи Куо.

Прогнозы Минг-Чи Куо обычно точны. Согласно его источникам – iPhone 13 Pro Max получит диафрагму f/1.5.

iPhone 12 Pro Max предлагает лишь f/1.6. На первый взгляд – разница небольшая. Однако на деле – у iPhone 13 Pro Max огромное преимущество.

f/1.5 улавливает больше света. Можно надеяться на хорошие снимки в условиях плохого освещения. Также улучшатся портреты.

Остальные iPhone 13 – включая iPhone 13 Pro и iPhone 13 mini – останутся верны f/1.6.

Источник: techradar.com

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