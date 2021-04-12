iPhone 13 Pro Max лишится разъемов — вообще!

Но только флагман.

Мы знаем, что новые айфоны будут работать на 10-15% дольше нынешних. Кроме того, инсайдеры писали о возвращении датчика Touch ID (на этот раз его встроят в дисплей) и 120-герцовых дисплеях у Pro-моделей. Сегодня также появилась информация об еще одной любопытной фишки. Но она станет эксклюзивной для флагмана iPhone 13 Pro Max. Речь об отсутствии разъемом. Вообще.

Таким образом, для нового Про Макса готовят исключительно беспроводной способ зарядки.

Никаких отверстий в корпусе не будет вовсе. Порты уйдут в прошлое. Удобно? Подождем, протестируем, увидим. В чем плюсы? Основной, как нам кажется, в лучшей защите от воды. Ну и смотреться будет стильно и необычно.

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