iPhone 13 Pro Max оказался монстром автономности — работает дольше, чем любой флагман на Android

Инженеры не зря получают деньги.

Инженеры Apple молодцы! В этом поколении они создали настоящего монстра автономности. И это iPhone 13 Pro Max. Если раньше владельцы флагманских смартфонов на Android критиковали айфоны за крошечные батареи и малое время работы, то теперь все изменилось. iPhone 13 Pro Max обходит по этому параметру абсолютно всех конкурентов!

Все благодаря увеличенным батареям и энергоэффективному чипсету A15 Bionic. В iPhone 13 Pro Max, напомним, внутри аккумулятор на 4352 мА*ч.

Согласно масштабному исследованию ресурса AnandTech, iPhone 13 Pro Max способен проработать в режиме серфинга по сети с 60-герцовой частотой обновления аж 21,68 часа (через Wi-Fi)! Ни одна другая модель даже близко не подбирается к этой отметке. Смотрите график выше.

А при 120 Гц? 18,77 часа. Тоже дольше любого другого флагмана.

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