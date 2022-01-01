iPhone 13 Pro Max подешевел в России —можно купить за 100 000 рублей

Флагман за сотку.

Лента.ру, сославшись на данные Яндекс.Маркета, пишет, что топовый айфон подешевел в РФ на 10%. Официальный ценник прежний, от 110 тысяч. Но, если покопаться на Яндекс.Маркете, можно обнаружить, что стартовый минимальный ценник на флагман равен 100 тысячам.

Стоит ли он этих денег? Безусловно!

Это первый полноценный монстр автономности от Apple. Проработает два дня! А то и три.

У него изумительный огромный дисплей и классная камера.

Смотреть фильмы на таком экране одно удовольствие.

В общем, подумайте!

Возможно, что самое время обновиться.

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