iPhone 13 Pro Max подешевел в России —можно купить за 100 000 рублей
Флагман за сотку.
Лента.ру, сославшись на данные Яндекс.Маркета, пишет, что топовый айфон подешевел в РФ на 10%. Официальный ценник прежний, от 110 тысяч. Но, если покопаться на Яндекс.Маркете, можно обнаружить, что стартовый минимальный ценник на флагман равен 100 тысячам.
Стоит ли он этих денег? Безусловно!
- Это первый полноценный монстр автономности от Apple. Проработает два дня! А то и три.
- У него изумительный огромный дисплей и классная камера.
- Смотреть фильмы на таком экране одно удовольствие.
В общем, подумайте!
Возможно, что самое время обновиться.
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