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iPhone 13 Pro Max подешевел в России —можно купить за 100 000 рублей

1 Янв, 2022

iPhone 13 Pro Max подешевел в России —можно купить за 100 000 рублей

Флагман за сотку.

Лента.ру, сославшись на данные Яндекс.Маркета, пишет, что топовый айфон подешевел в РФ на 10%. Официальный ценник прежний, от 110 тысяч. Но, если покопаться на Яндекс.Маркете, можно обнаружить, что стартовый минимальный ценник на флагман равен 100 тысячам.

Стоит ли он этих денег? Безусловно!

  • Это первый полноценный монстр автономности от Apple. Проработает два дня! А то и три.
  • У него изумительный огромный дисплей и классная камера.
  • Смотреть фильмы на таком экране одно удовольствие.

В общем, подумайте!

Возможно, что самое время обновиться.

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