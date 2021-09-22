iPhone 13 Pro Max против Samsung Galaxy S21 Ultra — какой снимает лучше
Выясним.
Популярный блогер Mrwhosetheboss сравнил, как снимают топовые Айфон 13 Про Макс и Самсунг Гэлэкси С21 Ультра. Забегая вперед, скажем — победитель определен не был. Оба смартфона являются потрясающими мобильными фотоаппаратами с огромными возможностями. У Айфона одни плюсы, у Самсунга другие.
Рекомендуем посмотреть сам обзор. Он интересный и не длинный, всего 16 минут.
Ну и, конечно, фото.
С зумом Galaxy S21 Ultra справляется намного лучше, чем iPhone 13 Pro Max:
Зато iPhone 13 Pro Max куда круче при съемке видео:
А также топовый Айфон выигрывает в портретных снимках. Замедленные видео конек Самсунга.
Ночные фото более насыщенные и удачные на 13 Про Макс:
Макроснимки лучше удаются на камеру Айфона:
Да, еще у Galaxy S21 Ultra лучше обстоят дела со стабилизацией.
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