iPhone 13 Pro Max разгромил Samsung Galaxy S21 Ultra в тесте автономности

Apple может.

iPhone 13 Pro Max показал куда лучший результат в тесте автономной работы, чем Samsung Galaxy S21 Ultra. Айфон проработал 12 часов, а Самсунг — всего 9.

Выводы сделаны экспертами канала PhoneBuff. Доверять им можно, они уже давно тестируют устройства и сравнивают их между собой с помощью специальных роботов (так точнее).

В режиме звонка за 1 час топовый айфон разрядился всего на 1%, в то время как флагманский Самсунг потерял аж 5%.

Куда лучше Айфон 13 Про Макс и в играх. А еще — он дольше работает при серфинге по просторам Интернета.

В чем же дело? В Galaxy S22 Ultra батарея больше, аж 5000 мА*ч. У iPhone 13 Pro Max внутри источник питания на 4352 мА*ч. Вероятно, что все дело в энергоэффективноси SoC. А15 Bionic в этом плане куда лучше Snapdragon 888.

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