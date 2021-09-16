iPhone 13 Pro Max — самый мощный смартфон в мире по версии Geekbench
Рекорд.
Несмотря на то, что Apple A15 Bionic незначительно мощнее Apple A14 Bionic, этого оказалось достаточно, чтобы популярный бенчмарк Geekbench поставил iPhone 13 Pro Max на первое место рейтинга. Таким образом, сегодня флагманский новый айфон является самым производительным смартфоном на Земле.
В однопоточном тесте A15 Bionic быстрее A14 Bionic на 10%, в многопоточном — на 16%. Частота работы — 3,23 ГГц против 2,99 ГГц.
Цифры? У Про Макса 1734 балла (одноядерное тестирование) и 4818 баллов (многоядерное испытание).
Что это дает нам, простым пользователям? На самом деле ничего, кроме гордости обладанием таким могучим устройством…
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