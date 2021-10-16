iPhone 13 Pro Max способен проработать 3 дня без подзарядки

Настоящий монстр автономности.

Популярный ресурс PhoneArena протестировал автономность смартфона iPhone 13 Pro Max в обычном режиме использования. Результат просто невероятный. Гаджет продержался три дня на одном полном заряде аккумулятора.

И не разрядился к концу третьих суток, осталось еще 7%!

Ежедневно рабочее экранное время составляло около 3 часов. Флагман работает дольше, чем любой другой топовый смартфон на Android. Причем речь идет о моделях с аккумуляторами на 5-6 тысяч мА*ч. У айфона лишь 4352 мА*ч. Но зато каких. Вместе с энергоэффективным чипсетом A15 Про Макс демонстрирует настоящие чудеса.

А в режиме энергосбережения, когда частота обновления блокируется на фиксированных 60 Гц, все еще лучше! Вероятно, что удастся добиться и 4 дней работы.

Что касается серфинга по сети, то непрерывно копаться в интернете можно на протяжении 18 часов и 52 минут. Смотреть видео в YouTube вы сможете на протяжении 10 часов и 23 минут, а играть — 10 часов 29 минут.

Что еще?

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