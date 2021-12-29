iPhone 13 Pro Max сравнили с Xiaomi 12 Pro — какой круче?

Сравнивала сама Xiaomi.

Новенький Xiaomi 12 Pro производитель решил сравнить с iPhone 13 Pro Max. И опубликовал соответствующее изображение со сравнением «голых» характеристик.

Учитывая, что сравнивает сама Xiaomi, очевидно, что Xiaomi 12 Pro оказывается во всем лучше. На деле же «сырые» параметры это еще не все. Мы не станем заявлять, что Xiaomi 12 Pro лучше, а Айфон 12 Про Макс — хуже. Как и обратное.

Просто показываем слайд.

Что там?

У Xiaomi 12 Pro батарея на 4600 мА*ч, а у iPhone 13 Pro Max — на 4352 мА*ч. Ну и что? Учитывая, насколько хорошо оптимизирована iOS и энергоэффективен A15 Bionic, сомневаемся, что Xiaomi 12 Pro будет работать дольше. Snapdragon 8 Gen 1 довольно прожорливая SoC. В общем, дождемся тестов. У Xiaomi 12 Pro есть скоростная зарядка мощностью 120 Вт (проводная) и 50 Вт (беспроводная) . У iPhone 13 Pro Max — всего 27 и 15 Вт соответственно . Но, как известно, быстрая зарядка убивает аккумулятор столь же стремительно. У Xiaomi 12 Pro основная камера состоит из трех сенсоров на 50+50+50 Мп. А у iPhone 13 Pro Max — 12+12+12 Мп. Опять же, странное заявление. Мегапикселями меряться занятие глупое. Снова ждем тестов. Селфи-камера на 32 Мп у Xiaomi 12 Pro. И лишь 12 Мп — у iPhone 13 Pro Max . Ну тут поверим, у айфонов селфи-камеры так себе уже давно. 4 динамика Harman Kardon у Xiaomi 12 Pro. И лишь 2 у iPhone 13 Pro Max (и не Harman Kardon) . Тоже поверим в преимущество Сяоми.

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