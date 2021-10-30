iPhone 13 Pro Max «уничтожил» Samsung Galaxy S21 Ultra и Google Pixel 6 Pro в тесте автономности

Читаем и смотрим.

Ютуберы с канала PhoneBuff решили проверить, какой из современных супердорогих флагманов самый долгоиграющий. В тестировании приняли участие новенькие Айфон 13 Про Макс, Гугл Пиксель 6 Прo и представленный почти год назад Самсунг Гэлэкси С21 Ультрa.

Напомним, какие аккумуляторы внутри смартфонов:

Айфон 13 Про Макс: 4352 мА*ч

Самсунг Гэлэкси С21 Ультра: 5000 мА*ч

Гугл Пиксель 6 Про: 5003 мА*ч

Тестировали устройства с помощью робота, так что человеческие ошибки невозможны.

Вот, какая у них автономность:

Айфон 13 Про Макс: 12 часов 6 минут

Самсунг Гэлэкси С21 Ультра: 9 часов 28 минут

Гугл Пиксель 6 Про: 8 часов 48 минут

Почему так?

Видимо, все дело в оптимизации iOS и энергоэффективности Apple A15 Bionic. Как видим, разница гигантская. Так что, если нужен флагман с мега-крутой автономностью, Айфон 13 Про Макс как раз то, что нужно.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)