iPhone 13 Pro Max «уничтожил» Samsung Galaxy S21 Ultra и Google Pixel 6 Pro в тесте автономности
Читаем и смотрим.
Ютуберы с канала PhoneBuff решили проверить, какой из современных супердорогих флагманов самый долгоиграющий. В тестировании приняли участие новенькие Айфон 13 Про Макс, Гугл Пиксель 6 Прo и представленный почти год назад Самсунг Гэлэкси С21 Ультрa.
Напомним, какие аккумуляторы внутри смартфонов:
- Айфон 13 Про Макс: 4352 мА*ч
- Самсунг Гэлэкси С21 Ультра: 5000 мА*ч
- Гугл Пиксель 6 Про: 5003 мА*ч
Тестировали устройства с помощью робота, так что человеческие ошибки невозможны.
Вот, какая у них автономность:
- Айфон 13 Про Макс: 12 часов 6 минут
- Самсунг Гэлэкси С21 Ультра: 9 часов 28 минут
- Гугл Пиксель 6 Про: 8 часов 48 минут
Почему так?
Видимо, все дело в оптимизации iOS и энергоэффективности Apple A15 Bionic. Как видим, разница гигантская. Так что, если нужен флагман с мега-крутой автономностью, Айфон 13 Про Макс как раз то, что нужно.
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