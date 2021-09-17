iPhone 13 Pro Max в новом небесно-голубом цвете — впервые на реальной фотографии

Первое фото.

В сети появилось первое живое фото смартфона iPhone 13 Pro Max в небесно-голубой расцветке. Это новый цвет, в таком iPhone 12 Pro Max не купить.

Фото выложил инсайдер под ником AppleDsign. Выглядит устройство симпатично. Но, если честно, разницы между iPhone 12 Pro Max мы не видим вовсе.

Технически, к слову, нововведений также не слишком много. Пересчитаем?

Дисплей с частотой обновления от 10 до 120 Гц с шагом 10 Гц. Улучшенная камера с датчиками, захватывающими больше света. Лучше автономность. Новый портретный видео-режим. A15 Bionic с 5-ядерным GPU.

Вот и всё.

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