iPhone 13 Pro Max в новом небесно-голубом цвете — впервые на реальной фотографии
Первое фото.
В сети появилось первое живое фото смартфона iPhone 13 Pro Max в небесно-голубой расцветке. Это новый цвет, в таком iPhone 12 Pro Max не купить.
Фото выложил инсайдер под ником AppleDsign. Выглядит устройство симпатично. Но, если честно, разницы между iPhone 12 Pro Max мы не видим вовсе.
Технически, к слову, нововведений также не слишком много. Пересчитаем?
- Дисплей с частотой обновления от 10 до 120 Гц с шагом 10 Гц.
- Улучшенная камера с датчиками, захватывающими больше света.
- Лучше автономность.
- Новый портретный видео-режим.
- A15 Bionic с 5-ядерным GPU.
Вот и всё.
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