Новости

iPhone 13 Pro Max в прокат за 8900 рублей — теперь это реально

21 Окт, 2021

iPhone 13 Pro Max в прокат за 8900 рублей — теперь это реально

Пока только в Москве.

Коммерсантъ сообщает, что в Москве появилась возможность взят в прокат смартфон из линейки iPhone 13. Услуга предлагается компанией МТС на срок от 1 месяца до 1 года.

Ранее в прокат давали только Айфон 11, 12 и XR.

Пока что арендовать айфоны можно только в Москве, но в будущем данная услуга будет предоставляться и в других крупных городах.

МТС запустила сервис вместе со стартапом Arenter.

Каковы цены? Например, топовый iPhone 13 Pro Max обойдется в 8900 рублей за месяц.

Ответственность за царапины и потертости клиент не несет.

Кому может быть интересна данная услуга? Например, молодым людям, которые не желают брать кредиты или же тем, кто просто хочет протестировать устройство перед покупкой.

Аналогичный сервис планирует запустить и«МегаФон». Однако данный оператор мобильной связи предложит модели от разных брендов, не только от Apple.

Полезное от Блохи:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий

Apple 2021

HONOR 2021

Xiaomi 2021