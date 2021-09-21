iPhone 13 Pro Max впервые показали на видео — распаковка флагмана

Флагман за большие деньги.

Флагманский Айфон 13 Про Макс впервые показали на реальном видео. Ютубер из Индии также распаковал устройство и показал его в руках.

Посмотреть можно ниже.



Никаких сюрпризов в коробке нет. Лишь сам смартфон, кабель, наклейка и скрепка для извлечения SIM-карты.

Айфон 13 Про Макс, напомним, ничем не отличается от Айфон 13 Про, кроме огромного 6,7-дюймового дисплея и большого аккумулятора. Все остальные параметры полностью идентичные, включая размеры датчиков камеры.

Подробнее о новых премиальных Айфонах читаем у нас же:

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