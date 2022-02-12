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iPhone 13 Pro Max значительно мощнее Samsung Galaxy S22 Ultra

12 Фев, 2022

iPhone 13 Pro Max значительно мощнее Samsung Galaxy S22 Ultra

Тесты не врут.

Портал PCMag изучил новенький Самсунг Гэлэкс S22 Ultra в разных тестах. Использовались бенчмарки Гикбенч, PCMark Work, GFXBench и Basemark Web. И, конечно, они сравнили результаты с Айфон 13 Про Макс.

Нет, конкурентом Айфон 13 Про Макс по части производительности новенький Samsung Galaxy S22 стать не может. Он набирает куда меньше баллов.

Какая разница? Существенная:

  • Geekbench многоядерный: Galaxy S22 Ultra — 3443 очка, Айфон 13 Про Макс — 4647 очков.
  • Geekbench одноядерный: Galaxy S22 Ultra — 1232 очка, Айфон 13 Про Макс — 1735 очков.
  • Машинное обучение: Galaxy S22 Ultra — 448 очков, Айфон 13 Про Макс — 948 очков.

Но есть одно но. В бенчмарке GPU Айфон 13 Про Макс проиграл, набрав 54 балла. У конкурента — 60.

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