iPhone 13 Pro Max значительно мощнее Samsung Galaxy S22 Ultra

Тесты не врут.

Портал PCMag изучил новенький Самсунг Гэлэкс S22 Ultra в разных тестах. Использовались бенчмарки Гикбенч, PCMark Work, GFXBench и Basemark Web. И, конечно, они сравнили результаты с Айфон 13 Про Макс.

Нет, конкурентом Айфон 13 Про Макс по части производительности новенький Samsung Galaxy S22 стать не может. Он набирает куда меньше баллов.

Какая разница? Существенная:

Geekbench многоядерный: Galaxy S22 Ultra — 3443 очка, Айфон 13 Про Макс — 4647 очков.

Geekbench одноядерный: Galaxy S22 Ultra — 1232 очка, Айфон 13 Про Макс — 1735 очков.

Машинное обучение: Galaxy S22 Ultra — 448 очков, Айфон 13 Про Макс — 948 очков.

Но есть одно но. В бенчмарке GPU Айфон 13 Про Макс проиграл, набрав 54 балла. У конкурента — 60.

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