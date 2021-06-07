iPhone 13 Pro может получить расцветку Matte Black — тот самый «матовый черный», как у iPhone 7/7 Plus

Долгожданное возвращение.

Авторитетный сетевой аналитик Макс Вайнбах (Max Weinbach) заявил, что Apple все-таки решила вернуть тот самый «матовый черный» (Matte Black), которым так восхищались владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Да, этот цвет использовался купертиновцами только единожды, для модельного ряда «семерки». Теперь же эту расцветку приписывают iPhone 13 Pro. Эксклюзивно!

Рады?



Мы очень. Если буду брать прошку, то именно в таком цвете. Стильно!

Напомним, что модельный ряд iPhone 13 представят осенью. В сентябре, 13 числа. Главные нововведения:

Иное расположение объективов тыльной камеры у iPhone 13/13 mini. Объективы большего размера абсолютно у всех iPhone 13. Двигающиеся сенсоры (как у iPhone 12 Pro Max) для всех айфонов 13 серии. Возможно, что вернется Touch ID. Дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Увеличенные аккумуляторы. Новые расцветки. Например, золотая.

Что почитать?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: