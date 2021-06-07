iPhone 13 Pro может получить расцветку Matte Black — тот самый «матовый черный», как у iPhone 7/7 Plus
Долгожданное возвращение.
Авторитетный сетевой аналитик Макс Вайнбах (Max Weinbach) заявил, что Apple все-таки решила вернуть тот самый «матовый черный» (Matte Black), которым так восхищались владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Да, этот цвет использовался купертиновцами только единожды, для модельного ряда «семерки». Теперь же эту расцветку приписывают iPhone 13 Pro. Эксклюзивно!
Рады?
Мы очень. Если буду брать прошку, то именно в таком цвете. Стильно!
Напомним, что модельный ряд iPhone 13 представят осенью. В сентябре, 13 числа. Главные нововведения:
- Иное расположение объективов тыльной камеры у iPhone 13/13 mini.
- Объективы большего размера абсолютно у всех iPhone 13.
- Двигающиеся сенсоры (как у iPhone 12 Pro Max) для всех айфонов 13 серии.
- Возможно, что вернется Touch ID.
- Дисплеи с частотой обновления 120 Гц.
- Увеличенные аккумуляторы.
- Новые расцветки. Например, золотая.
Что почитать?
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
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