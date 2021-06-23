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iPhone 13 Pro на суперкачественных рендерах

23 Июн, 2021

iPhone 13 Pro на суперкачественных рендерах

Стильный.

Дизайнер под ником Jermaine создал для сайта Let’s Go Digital качественные рендеры iPhone 13 Pro. Изображения базируются на утечках и слухах от авторитетных инсайдеров. Которые, как нам кажется, вряд ли ошибаются. Очевидно, что именно так и будет выглядеть новый премиальный айфон.

У него больше объективы тыльной камеры, кроме того, чёлка спереди не така большая.

 
В остальном же смотрится гаджет почти точь-в-точь, как iPhone 12 Pro.

Острые углы в духе iPhone 4 сохранились.

Что нового ждем от iPhone 13 Pro, помимо больших объективов и маленькой чёлки?

  • Экран с частотой обновления 120 Гц.
  • Версию на 1 ТБ. Но некоторые сетевые аналитики уже в этом не уверены.
  • Возвращения датчика Touch ID. Но это тоже не точно.
  • Аккумулятор большего объема. И, если повезет, с более мощной быстрой зарядкой.

В общем, iPhone 13 Pro станет скорее работой над ошибками iPhone 12 Pro, нежели революционным новым айфоном.

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