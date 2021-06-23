iPhone 13 Pro на суперкачественных рендерах

Стильный.

Дизайнер под ником Jermaine создал для сайта Let’s Go Digital качественные рендеры iPhone 13 Pro. Изображения базируются на утечках и слухах от авторитетных инсайдеров. Которые, как нам кажется, вряд ли ошибаются. Очевидно, что именно так и будет выглядеть новый премиальный айфон.

У него больше объективы тыльной камеры, кроме того, чёлка спереди не така большая.



В остальном же смотрится гаджет почти точь-в-точь, как iPhone 12 Pro.

Острые углы в духе iPhone 4 сохранились.

Что нового ждем от iPhone 13 Pro, помимо больших объективов и маленькой чёлки?

Экран с частотой обновления 120 Гц.

Версию на 1 ТБ. Но некоторые сетевые аналитики уже в этом не уверены.

Возвращения датчика Touch ID. Но это тоже не точно.

Аккумулятор большего объема. И, если повезет, с более мощной быстрой зарядкой.

В общем, iPhone 13 Pro станет скорее работой над ошибками iPhone 12 Pro, нежели революционным новым айфоном.

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