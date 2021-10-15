iPhone 13 Pro оказался крайне прочным — даже крепче знаменитой Nokia 3310

Смартфон против телефона.

Смартфон Айфон 13 Про оказался прочнее, чем легендарный телефон Nokia 3310. Устройство протестировали в так называемых дроп-тестах. Напомним, что много-много лет назад Nokia 3310 считался неубиваемым девайсом, которому не страшны удары и падения.

Ютуберы решили сравнить новенький премиальный смартфон со стареньким культовым устройством времен юности нынешних 30-летних. Как? Очень просто. Сбросив девайсы с 20-го этажа жилой многоэтажки.



Nokia 3310 разлетелся на компоненты. iPhone 13 Pro треснул, но сохранил целостность корпуса.

Правда, стоит добавить, что Nokia 3310, хоть и разлетелся, но затем был собран без проблем и продолжил работать, как новый. А вот у айфона товарный вид явно был безвозвратно испорчен.

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