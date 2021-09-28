iPhone 13 Pro почти невозможно починить — рейтинг ремонтопригодности лишь 5/10

Хуже не было.

Эксперты iFixit разобрали iPhone 13 Pro. Мы уже показывали, что у него внутри. Теперь же они детально изучили внутреннее устройство смартфона и вынесли вердикт. Ремонтопригодность никакая. 5 из 10. Меньше айфоны еще никогда не получали. Дно пройдено.

Почему так? Казалось бы, достать батарею и прочие модульные элементы теперь проще. Действительно, это так. Но, отсоединив модуль Face ID при замене дисплея, пользователь обнаружит, что лицевой сканер перестал работать. Очевидно купертиновцы программно «пришили» модуль к экрану. И в стороннем сервисе перепрошить его вряд ли получится. Придется обращаться в фирменную мастерскую.

Также внутри стало больше клея и различных болтов. Процесс полной разборки стал максимально трудным и долгим. Сломать мелкие шурупы просто, а починить или найти такие же, напротив.

5 из 10…

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