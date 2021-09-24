iPhone 13 Pro показали изнутри и сравнили с iPhone 12 Pro — разобрать и починить новинку намного легче
Посмотрим.
Блогер из Китая показал фото и видео, на которых демонстрируется процесс разборки iPhone 13 Pro. Устройство также сравнили с iPhone 12 Pro. Выводы такие — компоновка стала более модульной, логичной. Разобрать новинку куда проще, чем прошлогоднюю модель. Починить также будет легче. Рейтинг ремонтопригодности — 90!
У Айфон 13 Про внутри 18 отдельных больших модулей (крепятся с помощью 73 болтиков), у 12 Про их было аж 29!
Батарея на 3095 мА*ч получила L-образную форму. У 12 Про, напомним, внутри аккумулятор на 2815 мА*ч. Поменялся 5G-модем (с X55 на X60).
Экран поставляет Samsung, также корейский техногигант отвечает за ОЗУ.
А вот флеш-памяти делает Kioxia.
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