iPhone 13 Pro показали на 3D-рендерах — почти точная копия iPhone 12 Pro

Отличий немного.

Вчера мы показывали вам рендеры базового iPhone 13. У него необычная камера с расположением объективов по диагонали. А вот iPhone 13 Pro будет практически неотличим от iPhone 12 Pro. Датчики у нового премиального айфона размещены аналогичным образом.

Единственное заметное нововведение — уменьшенный размер челки с модулем Face ID и фронтальной камерой.

Напомним, что премьера четырех новых iPhone 13 (13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max) состоится в сентябре. Работать новые айфоны будут на операционной системе iOS 15.

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