iPhone 13 Pro показали на видео — Touch ID и маленькая челка

Лишь мечты.

На ютуб-канале ConceptsiPhone появился симпатичный ролик, в котором демонстрируется премиальный Айфон 13 Про. Девайс смотрится и правда классно, особенно в такой расцветке. Но, увы, кое-что из показанного автором лишь мечты.

Очевидно, что сканера отпечатков пальцев датчика Touch ID (как у старых айфонов и у iPhone SE двух поколений) в серии Айфон 13 мы не увидим. Тем более бокового. Теперь нужно до следующего года. По крайней мере, так говорит легендарный Минг-Чи Куо (Ming Chi Kuo). И будет он не сбоку, а прямо под дисплеем, как у флагманских Android’фонов.



А вот в то, что челка уменьшится, в это верим.

Ну а дизайн, как видите, почти точная копия iPhone 12 Pro.

Что еще?

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