iPhone 13 Pro показали в новых цветах Sunset Gold и Rose Gold — смотрятся изумительно
Стиль!
Сегодня в сети появились рендеры смартфона iPhone 13 Pro в двух новых расцветках. Инсайдеры предполагают, что таковым станут два золотых цвета. Первый розоватый, а второй напоминает о золотом закате Солнца. Так и называются, Rose Gold и Sunset Gold.
Apple представит новые айфоны в 13 или 14 сентября. Продажи стартуют до конца месяца.
Главные нововведения iPhone 13 Pro и 13 Pro Max:
- LTPO-дисплеи с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.
- Улучшенные камеры.
- Батареи с увеличенной емкостью по сравнению с iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.
- Новые фильтры камеры.
- Реверсивная зарядка.
- Увеличенная мощность быстрой зарядки.
- Версии на 1 ТБ.
В общем, есть за что полюбить.
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