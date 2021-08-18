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iPhone 13 Pro показали в новых цветах Sunset Gold и Rose Gold — смотрятся изумительно

18 Авг, 2021

iPhone 13 Pro показали в новых цветах Sunset Gold и Rose Gold — смотрятся изумительно

Стиль!

Сегодня в сети появились рендеры смартфона iPhone 13 Pro в двух новых расцветках. Инсайдеры предполагают, что таковым станут два золотых цвета. Первый розоватый, а второй напоминает о золотом закате Солнца. Так и называются, Rose Gold и Sunset Gold.

Apple представит новые айфоны в 13 или 14 сентября. Продажи стартуют до конца месяца.

Главные нововведения iPhone 13 Pro и 13 Pro Max:

  • LTPO-дисплеи с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.
  • Улучшенные камеры.
  • Батареи с увеличенной емкостью по сравнению с iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.
  • Новые фильтры камеры.
  • Реверсивная зарядка.
  • Увеличенная мощность быстрой зарядки.
  • Версии на 1 ТБ.

В общем, есть за что полюбить.

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