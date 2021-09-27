iPhone 13 Pro протестировали в DxOMark — смартфон занял 4 место в топе камерофонов
Достойный камерофон.
Эксперты DxOMark протестировали возможности камеры iPhone 13 Pro и вынесли вердикт. Устройство набрало 137 баллов. Больше только у Huawei Mate 40 Pro+, Xiaomi Mi 11 Ultra и Huawei P50 Pro.
За качество снимков девайс наградили 144 баллами, за видео выдали 119 баллов. Если вам нужен смартфон для съемки видео, то iPhone 13 Pro является лучшим в мире. Больше не набирало еще ни одно устройство.
По словам специалистов бенчмарка, Apple сумела выжать максимум из 12-мегапиксельных датчиков.
Плюсы:
- Быстрый автофокус.
- Идеальный баланс белого, естественная цветопередача.
- Точная передача цвета кожи при любых условиях съемки.
- Отличная детализация, как в помещениях, так и на улице.
- Широкий динамический диапазон и правильная экспозиция на видео.
- Точная экспозиция на фото.
- На видео почти нет шумов.
- Камера очень быстро рефокусируется.
Минусы:
- Шумы при съемке с телевика и ширика.
- Ограниченный динамический диапазон при съемке высококонтрастных объектов.
- Слабый зум.
- Четкость далека от идеальной при съемке во время движения.
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