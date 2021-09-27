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iPhone 13 Pro протестировали в DxOMark — смартфон занял 4 место в топе камерофонов

27 Сен, 2021

iPhone 13 Pro протестировали в DxOMark — смартфон занял 4 место в топе камерофонов

Достойный камерофон.

Эксперты DxOMark протестировали возможности камеры iPhone 13 Pro и вынесли вердикт. Устройство набрало 137 баллов. Больше только у Huawei Mate 40 Pro+, Xiaomi Mi 11 Ultra и Huawei P50 Pro.

За качество снимков девайс наградили 144 баллами, за видео выдали 119 баллов. Если вам нужен смартфон для съемки видео, то iPhone 13 Pro является лучшим в мире. Больше не набирало еще ни одно устройство.

По словам специалистов бенчмарка, Apple сумела выжать максимум из 12-мегапиксельных датчиков.

Плюсы:

  • Быстрый автофокус.
  • Идеальный баланс белого, естественная цветопередача.
  • Точная передача цвета кожи при любых условиях съемки.
  • Отличная детализация, как в помещениях, так и на улице.
  • Широкий динамический диапазон и правильная экспозиция на видео.
  • Точная экспозиция на фото.
  • На видео почти нет шумов.
  • Камера очень быстро рефокусируется.

Минусы:

  • Шумы при съемке с телевика и ширика.
  • Ограниченный динамический диапазон при съемке высококонтрастных объектов.
  • Слабый зум.
  • Четкость далека от идеальной при съемке во время движения.

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