iPhone 13 Pro протестировали в DxOMark — смартфон занял 4 место в топе камерофонов

Достойный камерофон.

Эксперты DxOMark протестировали возможности камеры iPhone 13 Pro и вынесли вердикт. Устройство набрало 137 баллов. Больше только у Huawei Mate 40 Pro+, Xiaomi Mi 11 Ultra и Huawei P50 Pro.

За качество снимков девайс наградили 144 баллами, за видео выдали 119 баллов. Если вам нужен смартфон для съемки видео, то iPhone 13 Pro является лучшим в мире. Больше не набирало еще ни одно устройство.

По словам специалистов бенчмарка, Apple сумела выжать максимум из 12-мегапиксельных датчиков.

Плюсы:

Быстрый автофокус.

Идеальный баланс белого, естественная цветопередача.

Точная передача цвета кожи при любых условиях съемки.

Отличная детализация, как в помещениях, так и на улице.

Широкий динамический диапазон и правильная экспозиция на видео.

Точная экспозиция на фото.

На видео почти нет шумов.

Камера очень быстро рефокусируется.

Минусы:

Шумы при съемке с телевика и ширика.

Ограниченный динамический диапазон при съемке высококонтрастных объектов.

Слабый зум.

Четкость далека от идеальной при съемке во время движения.

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