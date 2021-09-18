iPhone 13 Pro против iPhone 12 Pro — есть ли смысл менять

Расскажем.

Мы уже сравнили iPhone 13 и iPhone 12. Пришли к выводу, что смартфоны почти одинаковые. Теперь же выясним, имеет ли смысл переплачивать за iPhone 13 Pro или менять его, если у вас уже есть iPhone 12 Pro.

В чем разница?

Корпус

Тут все по-прежнему. Дизайн почти одинаковый. Даже более одинаковый, чем в случае с iPhone 13 и iPhone 12. Диагональных датчиков камеры ведь нет. Единственное, что выдаст новинку это уменьшенная челка, новый цвет и увеличенные камеры.

Да, Айфон 13 Про толще предшественника. И тяжелее

Вес: iPhone 13 Pro (204 г) — iPhone 12 Pro (189 г).

Толщина: iPhone 13 Pro (7,65 мм) — iPhone 12 Pro (7,4 мм).

Паритет, один — один.

Цвета

Добавлен всего один новый цвет. Он пришел на смену тихоокеанскому синему. Теперь тут небесно-голубой, светлый.

Снова паритет. Два — два.

Дисплей

А вот это уже важное нововведение. Да, тут по-прежнему 6,1-дюймовый экран. Только на этот раз с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. И это, знаете ли, все меняет.

Также повышена яркость, +200 нит. Это в стандартном режиме. Итого получаем 1000 нит. Разрешение прежнее, 2532 на 1170 точек (плотность пикселей 460 ppi).

Вывод. Экран круче у новинки. Без всяких но. Три — два.

Железо

Здесь есть нюанс. В iPhone 13 Pro не такой A15, как в iPhone 13. У него более продвинутый GPU. Графическое ядро 5-ядерное вместо 4-ядерного (дает преимущество при обработке видео). Производительность сильно выше.

Балл ставим. И не половинку. Четыре — два.

ОЗУ и флеш-память

Оперативной памяти те же 6 ГБ. А вот емкость накопителя выросла. Есть вариант на 1 ТБ. Приятно.

За это поставим балл. Четыре — два.

Камеры

Тыльная камера стала лучше. Да, разрешение не поменялось.

Все три датчика по 12 Мп. Но диафрагма иная.

Главная камера : f/1.5 (было f/1.6), пиксели выросли до 1,9 мкм. Это даст преимущество при ночной съемке. Купертиновцы говорят, что света она захватывает более чем в 2 раза больше, чем раньше.

: f/1.5 (было f/1.6), пиксели выросли до 1,9 мкм. Это даст преимущество при ночной съемке. Купертиновцы говорят, что света она захватывает более чем в 2 раза больше, чем раньше. Ультраширик : f/1.8 (ранее f/2.4). +92% света.

: f/1.8 (ранее f/2.4). +92% света. Телевик : f/2.8 (ранее f/2.0). Зум теперь 3-кратный (оптический), а был лишь 2-кратным. Но с диафрагмой хуже. Таким образом, ночью телевик будет снимать плоховато.

Да, есть модуль True Depth. Селфи-камера такая же. Что еще?

Smart HDR 4 (вместо 3)

Новые стили для фото

Портретное видео

Киноэффект с изменением резкости

Стабилизация со сдвигом матрицы

Камера интереснее. Балл есть. Пять — два.

Аккумулятор

А вот тут интересно. Батарея у iPhone 13 Pro меньше, чем у iPhone 13.

Но все равно больше, чем у iPhone 12 Pro.

Айфон 13 : 12,41 Вт*ч (у Айфон 12 — 10,78 Вт*ч) — плюс 15,1%.

: 12,41 Вт*ч (у Айфон 12 — 10,78 Вт*ч) — плюс 15,1%. Айфон 13 Про: 11,97 Вт*ч (у Айфон 12 Про— 10,78 Вт*ч) — плюс 11%.

Обещают работы в среднем на 1,5 часа дольше, чем раньше. Плюс. Шесть — два.

Цена

iPhone 13 Pro с накопителем на 128 ГБ: 99 990 рублей

iPhone 13 Pro с накопителем на 256 ГБ: 109 990 рублей

iPhone 13 Pro с накопителем на 512 ГБ: 129 990 рублей

iPhone 13 Pro с накопителем на 1 ТБ: 149 990 рублей

Айфон 12 Про можно взять сейчас дешевле, можно рассчитывать на скидку в 10-15 тысяч рублей.

За это балл прошлому поколению. Шесть — три.

Вывод

6 баллов у iPhone 13 Pro и 3 балла у iPhone 12. Это вовсе не значит, что iPhone 12 Pro плохой. Он почти такой же. Но апгрейд есть. Нововведений хватает. Их тут больше, чем в случае с iPhone 13. Если есть iPhone 12 Pro, с ним и оставайтесь. Если планируете купить прошку, то имеет смысл обратить внимание на новый айфон.

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