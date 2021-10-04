iPhone 13 Pro против iPhone 12 Pro — сравнение ночных фото
Проверим.
Мы уже показали вам, как снимает новенький Айфон 13 Про ночью. Теперь же наглядно продемонстрируем разницу в ночной съемке с Айфон 12 Про. Фото снимали почти одновременно.
Слева фото на Айфон 12 Про, а справа — на Айфон 13 Про.
Без приближения на главную камеру смартфоны снимают примерно одинаково. Разница несущественная.
А вот в случае использования зума все меняется.
Качество снимков на Айфон 13 Про заметно выше.
Смотрите сами.
У Айфон 12 Про 2-кратный оптический зум, а у Айфон 13 Про — 3-кратный.
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