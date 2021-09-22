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iPhone 13 Pro против iPhone 13 Pro Max — какой лучше

22 Сен, 2021

iPhone 13 Pro против iPhone 13 Pro Max — какой лучше

Выясним.

В этом году Apple почему-то решила, что iPhone 13 Pro Max ни к чему крутые эксклюзивные фишки. Смартфон оказался лишь большой копией iPhone 13 Pro. Вроде бы флагман, а вроде бы и нет. Расскажем о разнице, чтобы Вы могли определиться, какой из двух стоит купить.

Поехали.

Начнем с отличий:

  1. У iPhone 13 Pro Max больше экран: 6,7-дюйма против 6,1-дюйма. Если вам нужна лопата, давно привыкли к большим смартфонам, то очевидно, что лучше взять Про Макс. Но, как кажется нам, базовый Про лучше лежит в руке и более универсален. Ну и весит на 36 г меньше.
  2. У iPhone 13 Pro Max лучше с автономностью: и это единственный безоговорочный плюс. Именно из-за большого аккумулятора и топовой автономности Про Макс и будут покупать. Еще бы, внутри аккумулятор почти на 20% больше, чем в 12 Про Макс. У Айфон 13 Про лишь 11,97 Вт*ч, а тут аж 16,75 Вт*ч. Первый работает сутки, второй — все двое!

Все остальное одинаковое. Главные плюсы по сравнению с Айфон 13.

  • Крутые камеры с одинаковыми размерами сенсоров. Как снимают? Смотрим.
  • Дисплеи с частотой обновления от 10 до 120 Гц. Кроме того, экраны ярче.
  • Версии на 1 ТБ.
  • Более мощная версия чипа A15 с 5-ядерным GPU вместо 4-ядерного.

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