iPhone 13 Pro против iPhone XS — сравним, как снимают смартфоны

iPhone 13 Pro в руках первый день.

Купил Айфон 13 Про на подарок и решил протестировать, как он работает. Ну сначала взял его в руки. Подержал. Удобно. Размеры почти такие же, как у моего XS. Одной рукой (для меня крайне важно) работать комфортно.

Специально не брал 13 Про Макс, так как в магазине он показался чересчур громоздким. В целом впечатление такое: айфон, как айфон.

Кое-что не понравилось. Камеры выпирают, выглядят страшненько… XS мне кажется более гармоничным. Он тоньше, дизайн камер также внешне мне больше по душе. Брал нейтральный серебристый 13 Про, перед этим посмотрел все цвета. Понравилось два: серебристый и графит. Синий и золотой не зашли.

Поставил iOS 15.2.1, вышедшую вчера. Решил бегло проверить, как снимает. Примерами делюсь ниже.

Вот снял чашку в офисе. Слева на iPhone XS, справа — на iPhone 13 Pro.

Разницы не заметил. И там, и там все отлично. А вот смарт-часы Apple Watch Series 3? Угадаете, на какой снято правое фото, а на какой — левое?

А если выйти на балкон? Там как раз темно.

Первое фото на iPhone XS.

Не кошмарно, но хотелось бы лучшего. Снимаю на 13 Про.

Да, другое дело. Ночной режим в деле хорош.

Попробуем зум. Сначала на XS:

Потом на прошку:

Да, тоже огромная разница…

Беглый вывод: iPhone 13 Pro в разы лучше для ночных снимков. Хоть на простую камеру, хоть на ширик, хоть с использованием зума. Днем? Буду пробовать и делиться.

Кстати, хваленный режим макро, хоть с переключателем, хоть без, очень неудобный…

Пока же вывод: мне по-прежнему нравится iPhone XS. Бежать менять на прошку спешить не буду.

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