iPhone 13 Pro против Xiaomi 12 Pro — какой снимает лучше?

Выясним.

Портал Gizmochina устроил фотобитву флагманов. Он сравнил камеры iPhone 13 Pro и Xiaomi 12 Pro. Выводы: оба смартфона потрясающие камерофоны. В каких-то сценариях лучше один, в других — второй. Показываем видео и фото из теста.

Сначала видео.



Теперь фото. На основную камеру снимки на Xiaomi 12 Pro получаются более детальными. Но HDR у iPhone 13 Pro также творит чудеса. Слева фото на Xiaomi 12 Pro, справа — на iPhone 13 Pro.

А сверхширик? Лучше у Xiaomi 12 Pro. Чем? Тени более естественные, свет правильный. Но у iPhone 13 Pro угол обзора выше.

Зум:

Что ночью? Оба смартфона изумительно снимают вечером и после заката. У Xiaomi 12 Pro чуть выше резкость, а у iPhone 13 Pro лучше работа с цветом.

Видео? Тут победитель очевиден: iPhone 13 Pro.

Почитаем об обоих смартфонах:

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