iPhone 13 Pro с наушниками в комплекте — не фантастика, а реальность
Однако не у нас.
Все смартфоны серии Айфон 13 комплектуются проводными наушниками EarPods. Как так? Купили и обнаружили, что мы вас обманули? Никакого обмана. Просто Вы живете в России. А полный комплект купертиновцы продают только во Франции.
Как так? Таковы законы. Во Франции есть соответствующий. Все смартфоны там обязаны комплектовать наушниками. Зачем? Для детей и защиты их от опасных (опасных ли!?) волн, генерируемых смартфоном.
Выходит, что заставить купертиновцев класть блоки питания и наушники в коробки можно. Достаточно принять соответствующий закон.
Да, коробка во Франции тоже другая, большая.
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