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iPhone 13 Pro с обновленной камерой показали на качественных рендерах и видео

24 Май, 2021

iPhone 13 Pro с обновленной камерой показали на качественных рендерах и видео

Неплохо.

Известный инсайдер и художник @LeaksApplePro показал, как может выглядеть новый iPhone 13 Pro. В целом с точки зрения дизайна большой разницы между iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro никто не ждет. Но кое-что изменится. Например, объективы станут больше, их также выделят цветом (станут темнее). Ну и челка еще чуть уменьшится.

Вот он:

Датчики изображения большего размера позволят захватывать больше света.

Значит получим более детализированные кадры, а еще качественные ночные фото.

Подробно об iPhone 13 Pro мы уже писали. Рекомендуем ознакомиться с этим нашим большим материалом, посвященным будущем премиальному айфону, который представят, вероятно, уже 13 сентября.

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