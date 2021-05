iPhone 13 Pro с обновленной камерой показали на качественных рендерах и видео

Неплохо.

Известный инсайдер и художник @LeaksApplePro показал, как может выглядеть новый iPhone 13 Pro. В целом с точки зрения дизайна большой разницы между iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro никто не ждет. Но кое-что изменится. Например, объективы станут больше, их также выделят цветом (станут темнее). Ну и челка еще чуть уменьшится.

Вот он:

Say hi to your first look at the finalized version of the iPhone 13 Pro.

Thanks again to @ld_vova for the amazing work he has done with this.

(Note that some things could be changed during mass production as what happened with AirPods Max, but that isn’t likely). pic.twitter.com/WMl9fIbTNm

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 21, 2021