iPhone 13 Pro с QR-кодом за 2,5 миллиона рублей — такой существует
Догадались, кто постарался?
Все правильно, это российский люксовый бренд Caviar. Новая серия айфонов для очень богатых называется Digital Signature. Собственно, в «Цифровой подписи» вся суть.
Сзади находится QR-код, который должен заменить визитку или стать своего рода сертификатом о вакцинации. Показывать его в приложении не придется. Достаточно просто продемонстрировать драгоценный Айфон 13 Про от Caviar тыльной стороной охраннику торгового центра (или официанту в ресторане, или еще кому), чтобы тот, ошеломленный, пропустил вас.
В QR-коллекции:
- Айфон 13 Про QR Matrix: выполнен из титана, расцветка золотистая, есть лазерная гравировка. Цена 385 000 рублей. Всего таких смартфонов сделают 99.
- Айфон 13 Про Card Black: также титан, но чуть другое оформление. Цена 375 000 тысячи рублей. Тираж также 99 копий.
- Айфон 13 Про Golden Card: гвоздь программы. Тот самый айфон за 2,47 млн рублей. Столько возьмут за Айфон 3 Про Макс на 1 ТБ. Всего будет изготовлено 19 золотых смартфонов. QR-код тут титановый в золотистой расцветке.
Полезно знать:
- iPhone SE 5G выпустят в конце апреля или начале мая — производство уже стартовало
- iPhone 2G от Caviar — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с частичкой оригинального айфона
- Caviar iPhone 12 PRO Apple 1 — деревянные айфоны с частичкой легендарного Apple 1
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