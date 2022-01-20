iPhone 13 Pro с QR-кодом за 2,5 миллиона рублей — такой существует

Догадались, кто постарался?

Все правильно, это российский люксовый бренд Caviar. Новая серия айфонов для очень богатых называется Digital Signature. Собственно, в «Цифровой подписи» вся суть.

Сзади находится QR-код, который должен заменить визитку или стать своего рода сертификатом о вакцинации. Показывать его в приложении не придется. Достаточно просто продемонстрировать драгоценный Айфон 13 Про от Caviar тыльной стороной охраннику торгового центра (или официанту в ресторане, или еще кому), чтобы тот, ошеломленный, пропустил вас.

В QR-коллекции:

Айфон 13 Про QR Matrix : выполнен из титана, расцветка золотистая, есть лазерная гравировка. Цена 385 000 рублей . Всего таких смартфонов сделают 99.

: выполнен из титана, расцветка золотистая, есть лазерная гравировка. Цена . Всего таких смартфонов сделают 99. Айфон 13 Про Card Black : также титан, но чуть другое оформление. Цена 375 000 тысячи рублей . Тираж также 99 копий.

: также титан, но чуть другое оформление. Цена . Тираж также 99 копий. Айфон 13 Про Golden Card : гвоздь программы. Тот самый айфон за 2,47 млн рублей . Столько возьмут за Айфон 3 Про Макс на 1 ТБ. Всего будет изготовлено 19 золотых смартфонов. QR-код тут титановый в золотистой расцветке.

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