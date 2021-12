iPhone 13 Pro сравнили с Samsung Galaxy S22 на фото

И как?

Авторитетный сетевой аналитик под псевдонимом Ice Universe сравнил Samsung Galaxy S22 (базовый, еще не вышедшей) и Айфон 13 Про. Где он взял новенький Самсунг? А нигде. Это лишь макет.

Такие можно купить на Алибаба за $50.

You can buy black and white S22 series dummy phones in Alibaba. I've bought these for a total of $50 pic.twitter.com/8Lla7HNUdN

— Ice universe (@UniverseIce) December 28, 2021