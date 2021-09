iPhone 13 Pro в бронзовом и матовом черном — смотрятся потрясающе

Смотрим.

Инсайдер Бен Гескин показал, как будет выглядеть iPhone 13 Pro в новом бронзовом цвете. Выглядит, надо сказать, изумительно. Если буду брать Айфон 13 Про, то выберу именно эту расцветку.

Также обещают еще один новый цвет. Это глубокий матовый черный. Его нам показывает другой типстер, известный под ником TheAppleHub.

I would love to see the next iPhone in bronze color pic.twitter.com/XrS84cseWt

— Ben Geskin (@BenGeskin) September 3, 2021