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iPhone 13 Pro в бронзовом и матовом черном — смотрятся потрясающе

6 Сен, 2021

iPhone 13 Pro в бронзовом и матовом черном — смотрятся потрясающе

Смотрим.

Инсайдер Бен Гескин показал, как будет выглядеть iPhone 13 Pro в новом бронзовом цвете. Выглядит, надо сказать, изумительно. Если буду брать Айфон 13 Про, то выберу именно эту расцветку.

Также обещают еще один новый цвет. Это глубокий матовый черный. Его нам показывает другой типстер, известный под ником TheAppleHub.

Смартфоны серии Айфон 13 покажут уже 14 сентября. Нас ждут 4 модели: базовая, компактная, премиальная и топовая.

Почитаем обо всех новых iPhone 13 ниже:

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