iPhone 13 Pro впервые на живом фото — образец розового цвета

Любопытно.

В сети появилось фото реального iPhone 13 Pro. Речь идет об инженерном образце в расцветке Rose Gold. Устройство выглядит, как финальный вариант. Очень похоже на iPhone 12 Pro, только объективы тыльной камеры больше.

Опубликовал их пользователь твиттера под нико Majin Bu.

Based on what was sent to me today, #Apple has developed a Rose Gold colored iPhone unit, probably a variant discadred or planned for the future. Unfortunately I have no more information about it pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 19, 2021