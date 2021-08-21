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iPhone 13 Pro впервые на живом фото — образец розового цвета

21 Авг, 2021

iPhone 13 Pro впервые на живом фото — образец розового цвета

Любопытно.

В сети появилось фото реального iPhone 13 Pro. Речь идет об инженерном образце в расцветке Rose Gold. Устройство выглядит, как финальный вариант. Очень похоже на iPhone 12 Pro, только объективы тыльной камеры больше.

Опубликовал их пользователь твиттера под нико Majin Bu.

Смартфоны серии iPhone 13 представят 13 или 14 сентября. Моделей будет четыре (по аналогии с поколением iPhone 12). О каждой из них вы можете прочесть ниже.

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