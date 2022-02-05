iPhone 13 Pro за 1,6 млн рублей в честь зимних Олимпийских игр 2022

Кто постарался? Правильно, Caviar.

В честь открытия ОИ 2022 люксовый бренд Caviar запустил эксклюзивную линейку Айфон 13 Про под наименованием iPhone 13 Pro Beijing 2022.

Устройство получило новый корпус из композитных материалов в стилистике Олимпийских игр, проводимых в Китае прямо сейчас. На нем выгравировано официальное лого Олимпийский игры, видны спортивные кольца и китайская гора. Также предусмотрен уникальный узор, как символ следов, оставляемых коньками фигуристов на льду. В отделке смартфона настоящее золото.

Всего в продажу поступит 8 экземпляров. Цены? От 1,65 миллиона рублей за вариант Айфон 13 Про на 128 ГБ жо 1,75 миллиона рублей за Айфон 13 Про Макс на 1 ТБ.

Есть что-то дешевле? Да, Айфон 13 Про Olympic Hero за 389 000 рублей. Таких девайсов 109. Внешне они выглядят также, как и варианты за 1,66-1,76 млн. Но вместо золота используется позолота.

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