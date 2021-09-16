iPhone 13 против iPhone 12 — есть ли смысл менять

Новый против старого.

iPhone 13 официально представлен. Мы знаем все его характеристики, в курсе нововведений. Пришло время сравнить новинку с предыдущим поколением, iPhone 12. В этой заметке речь пойдет о базовых iPhone 13 и iPhone 12. Есть ли смысл переплачивать за свежую модель или лучше приобрести прошлогоднее устройство (тем более, оно подешевело).

Итак, в чем разница?

Корпус

Дизайн одинаковый. Разницы нет. Разве что расположение датчиков диагональное вместо вертикального. Хорошо это? Кому как. Нам вот без разницы. Зато сразу выдает новинку в руках.

Да, Айфон 13 чуть толще, на 0,25 мм. И весит на 11 г больше (173 г против 162 г). Углы те же, прямоугольные, напоминающие о славном iPhone 4.

Материалы изготовления прежние (рамка из алюминия). Более крепкого защитного стекла мы не получили. Все тот же Ceramic Shield того же поколения.

Вывод: дизайн плюс-минус одинаковый. 1-1.

Цвета

iPhone 13 можно купить в белом, черном , красном (Product Red), синем (посветлел) и розовом цвете.

, (Product Red), (посветлел) и цвете. iPhone 12 продается в белом, черном, красном , синем , фиолетовом и зеленом . На один больше!

Что лучше? Зеленый и фиолетовый или розовый? Кому-то нравится одно, другим.

Снова паритет. 2-2.

Дисплей

Снова одно и то же. У смартфонов идентичные 6,1-дюймовые OLED-экраны с разрешением 2532 на 1170 пикселей. Единственная разница в том, что стандартная яркость у iPhone 13 стала выше, 800 нит. Пиковая — те же 1200 нит.

Челка стала не такой широкой, но стала больше в длину.

Вывод. Экраны идентичные. Ну разве что яркость чуть выше в стандартном режиме. Балл за такое не добавишь. 3-3.

Чипсет

A15 Bionic круче A14 Bionic, факт. В тестах новинка лучше. На этом все. Все актуальные айфоны быстрые. Да даже обычный iPhone X способен переварить любую игру и приложение. Так что тут разница только в цифрах.

Вывод. Половину балла получает iPhone 13, хотя и с натяжкой, смысла то в доп. мощности нет. 3,5-3.

ОЗУ и флеш-память

Одинаковый объем. 4 ГБ и 4 ГБ. Увы и ах, больше не стало. А не помешало бы. При открытии десятков приложений разом, к примеру.

Флеш-памяти больше, 128, 256 или 512 ГБ у новинки. У iPhone 12 также три версии, но нет на 512 ГБ, зато есть на 64 ГБ (дешевле).

Мы бы поставили балл iPhone 13, если бы у него было больше ОЗУ. Но раз нет, то и балла нет. 3,5-3.

Камеры

Апгрейда селфи-камеры не случилось. И это прискорбно. Ее следовало бы даже не обновить, а вовсе поменять еще пару лет назад.

Тыльные камеры тоже почти идентичные. Характеристики сенсоров вовсе одинаковые, два 12-мегапиксельных датчика (ширик + ультраширик) с диафрагмами f/1.6 + f/2.4. Рекламщики, впрочем, заявили, что у нового айфона камера способна поглощать на 46% больше света. За счет чего… Размеров. Хотя, кто знает.

И там, и там есть Deep Fusion, ночной режим.

Но у iPhone 13 появилась стабилизация со сдвигом матрицы, как у iPhone 12 Pro Max. А еще портретный видеорежим. И вот это уже важно. За это мы добавим балл новинке. 4,5-3.

Аккумулятор

iPhone 13 получил батарею больше. Работает он на 2,5 часа дольше, чем iPhone 12. И это, на наш взгляд, его главный плюс. За это мы ставим балл без натяжки (единственный). 5,5-3.

Цена

Новый Айфон обойдется в 79 990 рублей за базовый вариант. Айфон 12 теперь стоит (официально) 64 990, но можно найти дешевле. И это главный плюс двенадцатой модели. Смартфоны практически одинаковые. А стоят по-разному. Есть над чем подумать. 5,5-4.

Вывод

5,5 баллов у iPhone 13 и 4 балла у iPhone 12. Но на деле баллы не значат ничего. Смартфоны практически не отличаются. Во времена Стива Джобса такое обновления, вероятно, не дотянуло бы и до S-серии (у iPhone 4S отличий было больше в сравнении с iPhone 4, чем между iPhone 13 и iPhone 12). Как-то вот так.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: