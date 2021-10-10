iPhone 13 против iPhone 12 Pro Max — какой снимает лучше
Неожиданно!
Эксперты популярного бенчмарка камерофонов DxOMark протестировали камеру базового iPhone 13 и пришли к выводу, что смартфон снимает столь же хорошо, как и флагман 2020 года выпуска, iPhone 12 Pro Max.
Новинка получила 130 баллов. За качество съемки фото — 138 баллов, за зум — 55, за видео — 117. Наконец, за селфи — 99 баллов.
Те же 130 баллов и у iPhone 12 Pro Max. У iPhone 12 Pro — на 2 меньше. А у премиальных iPhone 13 Pro/13 Pro Max — 137 очков.
iPhone 13 занял 11 место в общем зачете. Для сравнения, iPhone 12 располагается на 25-ом.
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