iPhone 13 против iPhone 12 Pro Max — какой снимает лучше

Неожиданно!

Эксперты популярного бенчмарка камерофонов DxOMark протестировали камеру базового iPhone 13 и пришли к выводу, что смартфон снимает столь же хорошо, как и флагман 2020 года выпуска, iPhone 12 Pro Max.

Новинка получила 130 баллов. За качество съемки фото — 138 баллов, за зум — 55, за видео — 117. Наконец, за селфи — 99 баллов.

Те же 130 баллов и у iPhone 12 Pro Max. У iPhone 12 Pro — на 2 меньше. А у премиальных iPhone 13 Pro/13 Pro Max — 137 очков.

iPhone 13 занял 11 место в общем зачете. Для сравнения, iPhone 12 располагается на 25-ом.

Полезное и интересное на Блохе:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)