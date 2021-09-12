iPhone 13 с 64 ГБ флеш-памяти не будет — минимум 128 ГБ

Повышение.

По словам Минг-Чи Куо, который хорошо известен всем поклонникам Apple, в этом году купертиновцы не станут выпускать Айфон с 64 ГБ флеш-памяти. Минимальный накопитель теперь — на 128 ГБ. Соответственно, начальный ценник станет выше.

iPhone 13 и компактный вариант mini будут продаваться в трех вариантах:

Айфон 13 и Айфон 13 мини с накопителем на 128 ГБ;

Айфон 13 и Айфон 13 мини с накопителем на 256 ГБ;

Айфон 13 и Айфон 13 мини с накопителем на 512 ГБ.

У прошек будет четыре версии. Господин Куо считает, что отказываться от модели с 256 ГБ флеш-памяти в Apple не станут. Поэтому:

Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс с 128 ГБ флеш-памяти;

Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс с 256 ГБ флеш-памяти;

Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс с 512 ГБ флеш-памяти;

Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс с 1 ТБ флеш-памяти.

Покажут поколение Айфон 13 совсем скоро. Уже послезавтра!

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