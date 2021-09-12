iPhone 13 с блоком питания, ура — не спешите радоваться, это только в Китае

В Поднебесной щедрые люди.

Китайский оператор связи China Mobile уже разместил странички новых айфонов на своем сайте. Как известно, Apple уже год продает смартфоны без блоков питания в коробках. Многих это раздражает. Жадность не знает границ. Но китайцы решили, что это не правильно и просто дарят блок питания тем, кто купит новенький iPhone 13.

Не мелочь. И приятно.

Напомним, главные фишки новинок, которые покажут 14 сентября:

Улучшенные камеры; Аккумуляторы большей емкости; Реверсивная зарядка; Спутниковая связь для экстренных случаев; LTPO-дисплеи с частотой обновления от 1 до 120 Гц для Айфон 13 Про и 13 Про Макс; Диагональное расположение датчиков камеры у простых Айфон 13; Режим астрофотографии.

Почитать о четверке новых айфонов вы можете ниже. Сегодня мы обновили странички, собрав всю актуальную информацию о девайсах.

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