iPhone 13 с наушниками больше не купить — нигде, даже во Франции
Ушла эпоха.
Сообщается, что новые Айфоны во Франции отныне комплектоваться фирменными наушниками EarPods, как это было до сих пор, не будут. Почему?
А потому, что уже завтра Apple прекратит класть их в упаковки айфонов. В стране новое законодательство, завязанные на снижении вредных выбросов в атмосферу. Борьба за экологию и чистоту набирает обороты. Наушники больше класть необязательно.
Напомним, что до сих пор Франция была единственной страной мире, где новые айфоны продавались с наушниками (из-за законодательства). Все, больше таких стран не осталось.
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