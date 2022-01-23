iPhone 13 с наушниками больше не купить — нигде, даже во Франции

Ушла эпоха.

Сообщается, что новые Айфоны во Франции отныне комплектоваться фирменными наушниками EarPods, как это было до сих пор, не будут. Почему?

А потому, что уже завтра Apple прекратит класть их в упаковки айфонов. В стране новое законодательство, завязанные на снижении вредных выбросов в атмосферу. Борьба за экологию и чистоту набирает обороты. Наушники больше класть необязательно.

Напомним, что до сих пор Франция была единственной страной мире, где новые айфоны продавались с наушниками (из-за законодательства). Все, больше таких стран не осталось.

Почитаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)