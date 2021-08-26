iPhone 13 скорее всего окажутся дороже iPhone 12 — насколько?

Печальная информация.

Авторитетный портал Wccftech, сославшись на инсайдерские источники, пишет, что смартфоны поколения iPhone 13 окажутся дороже аналогов серии iPhone 12. Причина — коронавирус. Точнее, проблемы, связанные с ним. А именно подорожание компонентов. Производить их сложнее, тратят на детали больше, нехватка кадров также сказывается. Кризис всюду.

Например, TSMC, единственный поставщик однокристальных систем для Айфонов (все SoC Apple производятся этим контрактным производителем), сообщила своим клиентам, что вынуждена повысить стоимость на полупроводниковую продукцию в среднем на 20%.

Apple ключевой партнер TSMC, купертиновцы обеспечивают до 20% заказов. Так что повышение цены для Apple не будет столь радикальным, скорее всего составит не более 5%.

Насколько подорожают iPhone 13 из-за COVID-19? Примерно на 5-10%. Ведь другие компоненты (не только A15 Bionic) также дорожают.

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