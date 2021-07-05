iPhone 13 сможет похвастаться реверсивной зарядкой

Ура!?

Сетевой аналитик под ником EverythingApplePro и инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) утверждают, что новые айфоны получат продвинутую зарядку MagSafe. Господин Вайнбах называет ее MagSafe 2.0. Главное нововведение — увеличенная катушка и магниты большей мощности. А это прямой намек на реверсивную зарядку.

Если это так, то это еще одной важное нововведение смартфон серии Айфон 13. Что такое реверсивная (обратная) зарядка? Она позволяет заряжать от девайса другие устройства с поддержкой стандарта Qi. Не только смартфоны, но также планшеты, наушники, смарт-часы и так далее. Реверсивная зарядка это распространенная фишка, есть у многих флагманов на Android.

Штука удобная. Знаю, что говорю. Часто заряжаю свой iPhone XS от Samsung Galaxy S20+ родственницы.

Что еще?

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