iPhone 13 собирают в спешке — Foxconn нанимает еще 200 000 рабочих
Не успевают.
Компания Foxconn, главный контрактный сборщик айфонов, планирует нанять около 200 тысяч человек. Даже тесты на коронавирус проводят в спешке, прямо в офисах и на заводах. Зачем? Чтобы успеть собрать нужное количество Айфон 13 к старту продаж.
Обычно масштабный наем идет в июле и начале августа. Но в этом году набирать сотрудников будут и в сентябре.
Даже бонус придуман. Если сотрудник находится на производственной линии 90 дней подряд, то он получает дополнительные $1600 сверху.
Видимо, Apple уверена в успехе и заказала ну очень много Айфон 13, 13 мини, 13 Про и 13 Про Макс.
Премьера новинок ожидается в середине сентября. Предзаказы стартуют 17 сентября, ну а свободные продажи 24 числа.
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