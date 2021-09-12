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iPhone 13 сравнили с iPhone 12 на фото — челка и правда меньше, но фанаты Apple не рады

12 Сен, 2021

iPhone 13 сравнили с iPhone 12 на фото — челка и правда меньше, но фанаты Apple не рады

Посмотрим.

В сети появились фотографии, на которых iPhone 13 сравнивается с iPhone 12. Акцент сделан на челке, модуле с селфи-камерой и лицевым сканером Face ID.

Она и правда меньше. Но фанатам техники Apple не угодишь. Теперь им, видите ли, кажется, что вырез напоминает зубы кролика. Нам вот нормально, мы довольны. Нам и большая челка не мешает. А вам?

iPhone 13 представят уже 14 сентября. Сразу все четыре модели. О которых известно почти все. Интересно? Читаем ниже:

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