iPhone 13 сравнили с iPhone 12 на фото — челка и правда меньше, но фанаты Apple не рады

Посмотрим.

В сети появились фотографии, на которых iPhone 13 сравнивается с iPhone 12. Акцент сделан на челке, модуле с селфи-камерой и лицевым сканером Face ID.

Она и правда меньше. Но фанатам техники Apple не угодишь. Теперь им, видите ли, кажется, что вырез напоминает зубы кролика. Нам вот нормально, мы довольны. Нам и большая челка не мешает. А вам?

iPhone 13 представят уже 14 сентября. Сразу все четыре модели. О которых известно почти все. Интересно? Читаем ниже:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)