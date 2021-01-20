iPhone 13 станет топовым камерофоном — все модели получат технологию оптической стабилизации изображения со сдвигом датчика

Это может все изменить.

Портал DigiTimes сообщает, что весь модельный ряд iPhone 13 (или iPhone 12s) сможет похвастаться уникальными камерами с технологией оптической стабилизации изображения со сдвигом датчика.

К слову, эта фишка есть и в Айфон 12. Но только во флагманской версии iPhone 12 Pro Max. Она позволяет при съемке стабилизировать весь сенсор целиком для более четких и качественных снимков (особенно это актуально для фотографий, сделанных в условиях недостаточной освещенности).

Базовый Айфон 13, компактный Айфон 13 мини, премиальный Айфон 13 Про и топовый Айфон 13 Про Макс представят в сентябре 2021 года.

Источник: Wccftech

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