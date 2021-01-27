iPhone 13 точно получит Wi-Fi 6E

Wi-Fi в айфонах станет быстрее.

Недавно состоялся анонс Samsung Galaxy S21 Ultra. Одна из многочисленных фишек смартфона – поддержка Wi-Fi 6E.

Чем Wi-Fi 6E отличается от обычного Wi-Fi 6? Технология гарантирует меньшее количество помех и большую пропускную способность.

Скорость передачи данных выше за счет диапазона 6 ГГц. Подавляющее число гаджетов работает в пределах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Модуль Wi-Fi 6E для Galaxy S21 Ultra предоставила компания Broadcom. Как обстоят дела с iPhone? Актуальные модели довольствуются Wi-Fi 6.

Впрочем, скоро все изменится. Инсайдеры подтвердили ранние слухи об iPhone 13. В новом “яблочном” флагмане тоже будет Wi-Fi 6E. Соответствующий чип произведет Skyworks, известный поставщик Apple.

Насколько утечки верны – узнаем осенью этого года. Когда iPhone 13 представят официально.

Источник: imore.com

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