iPhone 13 — усиленные магниты MagSafe, съемка ночного неба и глубокий матовый черный цвет

Новая информация.

Портал MacRumors сообщает, что еще не все фишки новых айфонов были раскрыты. Вот только сегодня господин Минг-Чи Куо рассказал о поддержке спутникового Интернета. Но на этом утренние хорошие новости не заканчиваются. Оказывается, новые Айфоны получат усиленные магниты зарядки MagSafe.

И долгожданный режим съемки звездного неба ночью! Кроме того покупателям будет доступен вариант с черной матовой расцветкой. Обещают максимальную глубину черного.

Наконец, ожидается еще один новый цвет — золотая бронза.

Зачем, кстати, усиленные магниты? Чтобы лучше удерживать смартфон. В серии Айфон 12 с этим наблюдались проблемы. Они часто выскальзывали.

Что касается астрономической съемки, то в Apple серьезно подошли к вопросу, пригласив для тонкой настройки профессионалов.

Что еще? Менее маркая рамка из нержавеющей стали и улучшенные микрофоны с более качественным звуком.

Релиз нового поколения iPhone запланирован на 13 или 14 сентября.

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