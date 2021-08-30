iPhone 13 — усиленные магниты MagSafe, съемка ночного неба и глубокий матовый черный цвет
Новая информация.
Портал MacRumors сообщает, что еще не все фишки новых айфонов были раскрыты. Вот только сегодня господин Минг-Чи Куо рассказал о поддержке спутникового Интернета. Но на этом утренние хорошие новости не заканчиваются. Оказывается, новые Айфоны получат усиленные магниты зарядки MagSafe.
И долгожданный режим съемки звездного неба ночью! Кроме того покупателям будет доступен вариант с черной матовой расцветкой. Обещают максимальную глубину черного.
Наконец, ожидается еще один новый цвет — золотая бронза.
Зачем, кстати, усиленные магниты? Чтобы лучше удерживать смартфон. В серии Айфон 12 с этим наблюдались проблемы. Они часто выскальзывали.
Что касается астрономической съемки, то в Apple серьезно подошли к вопросу, пригласив для тонкой настройки профессионалов.
Что еще? Менее маркая рамка из нержавеющей стали и улучшенные микрофоны с более качественным звуком.
Релиз нового поколения iPhone запланирован на 13 или 14 сентября.
Почитаем:
- Изумительные рендеры iPhone 13, 13 Pro и 13 mini — 9 расцветок
- «Масочную» проблему решат — iPhone 13 узнает вас в маске
- Классные рендеры iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в золотисто-розовой расцветке
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.