iPhone 13 уже зарегистрировали в России

В ЕЭК.

Купертиновцы уже зарегистрировали айфоны следующего поколения в ЕЭК. Замечено сразу 7 девайсов. Кодовые обозначения следующие — A2628, 2630, 2634, 2635, 2640, 2643 и 2645. Почему 7? А кто их знает…

Устройства должны показать в сентябре.

В этом году, как и в прошлом, мы вновь ждем 4 модели. А именно — базовый iPhone 13, компактный 13 mini, обязательную с некоторых пор прошку 13 Pro и топовый лопатофон 13 Pro Max.

Главные нововведения следующие:

Улучшенные 120-герцовые дисплеи (адаптивная частота, будет меняться в зависимости от того, чем занимается пользователь).

Увеличенные объективы камер с оптической стабилизацией и сдвигом матрицы (для всех моделей).

Возвращение датчика Touch ID (мы очень надеемся, но это пока что, как говорится, «вилами по воде писано»).

Аккумуляторы большего размера.

Внешне новые айфоны будут почти что копиями серии iPhone 12. Главным отличием с точки зрения дизайна станут новые цвета (золотой, например) и диагональное расположение датчиков тыльных камер у iPhone 13 и 13 mini.

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