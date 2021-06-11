iPhone 13 уже зарегистрировали в России
В ЕЭК.
Купертиновцы уже зарегистрировали айфоны следующего поколения в ЕЭК. Замечено сразу 7 девайсов. Кодовые обозначения следующие — A2628, 2630, 2634, 2635, 2640, 2643 и 2645. Почему 7? А кто их знает…
Устройства должны показать в сентябре.
В этом году, как и в прошлом, мы вновь ждем 4 модели. А именно — базовый iPhone 13, компактный 13 mini, обязательную с некоторых пор прошку 13 Pro и топовый лопатофон 13 Pro Max.
Главные нововведения следующие:
- Улучшенные 120-герцовые дисплеи (адаптивная частота, будет меняться в зависимости от того, чем занимается пользователь).
- Увеличенные объективы камер с оптической стабилизацией и сдвигом матрицы (для всех моделей).
- Возвращение датчика Touch ID (мы очень надеемся, но это пока что, как говорится, «вилами по воде писано»).
- Аккумуляторы большего размера.
Внешне новые айфоны будут почти что копиями серии iPhone 12. Главным отличием с точки зрения дизайна станут новые цвета (золотой, например) и диагональное расположение датчиков тыльных камер у iPhone 13 и 13 mini.
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