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iPhone 13 уже зарегистрировали в России

11 Июн, 2021

iPhone 13 уже зарегистрировали в России

В ЕЭК.

Купертиновцы уже зарегистрировали айфоны следующего поколения в ЕЭК. Замечено сразу 7 девайсов. Кодовые обозначения следующие — A2628, 2630, 2634, 2635, 2640, 2643 и 2645. Почему 7? А кто их знает…

Устройства должны показать в сентябре.

В этом году, как и в прошлом, мы вновь ждем 4 модели. А именно — базовый iPhone 13, компактный 13 mini, обязательную с некоторых пор прошку 13 Pro и топовый лопатофон 13 Pro Max.

Главные нововведения следующие:

Внешне новые айфоны будут почти что копиями серии iPhone 12. Главным отличием с точки зрения дизайна станут новые цвета (золотой, например) и диагональное расположение датчиков тыльных камер у iPhone 13 и 13 mini.

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